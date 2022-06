Por AFP



Tras completar su segunda ronda del Abierto de Estados Unidos femenino, la golfista estadounidense Danielle Kang confirmó este viernes que está batallando contra un tumor de la médula espinal.

Kang, de 29 años, dijo que ha sido sometida a numerosas pruebas desde que fue diagnosticada varias semanas atrás, pero todavía no se ha determinado si el tumor es maligno o benigno.

"He pasado por muchas intervenciones hasta ahora y con el proceso de eliminación lo estamos reduciendo", explicó. "Va a llevar tiempo".

Alex Kang, hermano de la golfista, había dado a conocer la dolencia de la jugadora en una publicación de Instagram a inicios de esta semana.

"Ha sido un camino difícil", reconoció Kang. "Pero estoy muy contenta de poder pegar golpes y siento que mi juego está ahí".

Número 12 del ranking de LPGA, la golfista apenas ha competido en los últimos meses por molestias de espalda.

En abril se retiró después de la primera ronda del Palos verdes Championship de California y la semana pasada también pasó por dificultades en su regreso en el LPGA Match Play.

Tras superar este viernes el corte del Abierto de Estados Unidos, segundo Grand Slam del año del circuito LPGA, Kang dijo que estaba satisfecha tan solo por poder competir de nuevo.

"He jugado muy mal durante los últimos dos meses. No he tocado un palo ni he practicado durante mucho tiempo. Así que no puedo esperar que sea una ronda impecable, especialmente en el Abierto", dijo Kang.

Tras las primeras dos jornadas en Pine Needles (Southern Pines, Carolina del Norte), la estadounidense tiene un acumulado de 145 golpes, tres sobre par, y se ubica a 12 golpes de distancia del liderato.

"Mi objetivo por ahora solo es jugar esta semana", recalcó. "No quería perdérmelo. Así que durante las últimas siete u ocho semanas he hecho todo lo posible para llegar aquí. Después de esta semana me centraré en abordar el tema".

Kang tiene en su palmarés seis títulos de PGA, incluido un trofeo de Grand Slam, el Campeonato PGA femenino de 2017.