Gasly gana en Monza y ofrece a Francia su primera victoria desde 1996

Es la primera victoria de Gasly en F1 y la de un piloto francés desde 1996. El español Carlos Sainz Jr. (McLaren), segundo, y el canadiense Lance Stroll (Racing Point), tercero, lo escoltaron en el podio.

"Es increíble. No estoy seguro de que sea real. Fue una carrera completamente loca", declaró el francés de 24 años, sorprendido por su victoria.

"No encuentro palabras. Mi primera victoria unos meses después de mi primer podio", añadió.

Aunque el francés lamentó que no hubiera público debido al coronavirus. Monza es célebre por el gran ambiente de sus "tifosi".

Oliver Panis había sido el último piloto francés antes de Gasly en ganar una carrera de F1, en Mónaco en 1996.

