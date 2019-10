Fury y Velásquez lucharán para WWE en Arabia Saudita

Relacionados Tyson Fury se va a los puños con luchador de la WWE

Fury enfrentará a Braun Strowman y Velásquez combatirá ante Brock Lesnar, actual campeón de WWE.

Los combatientes tuvieron la oportunidad de expresar su sentir luego de los antecedentes que llevaron a los enfrentamientos que tendrán en territorio árabe.

Mientras Strowman reconoció que Fury es un rival peligroso, el también conocido como 'Gipsy King' manifestó que su contrincante enfrentará a aquel que tiene las mejores manos del boxeo, refiriéndose a él mismo.

Por su parte, Velásquez tómo su duelo con Lesnar de manera personal. Ya que para él es la oportunidad de hacerle pagar al monarca de WWE por el ataque hecho a su amigo, el luchador Rey Mysterio y su hijo Dominic.

"Brock Lesnar se metió con mi familia... tiene que pagar", indicó. "Lo vencí una vez y estoy listo para vencerlo otra vez."

Lesnar respondió a Velásquez al argumentar que ese será el momento de cobrar venganza por la derrota recibida a manos de él en una pelea por el título de UFC hace 10 años.

"He estado esperando esta pelea desde hace 10 años", señaló. "Cada vez que me despierto en las mañanas y me miro al espejo veo esta cicatriz (una cortada cerca de su ojo izquierdo) que me hiciste y recuerdo ese día".

Esta será la primera experiencia de Fury en la lucha libre, sin embargo Velásquez ya debutó como luchador. Esto lo hizo el 3 de agosto de este año en el evento Triplemanía XXVII de la empresa mexicana Lucha Libre AAA Worldwide.

El ejecutivo y superestrella de WWE, Triple H, hizo el anuncio oficial de esas luchas en una conferencia de prensa realizada en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. A ella asistió el promotor de boxeo Bob Arum, quien presentó a Tyson Fury.

El evento Crown Jewel se llevará a cabo el 31 de octubre y, además de esos dos combates, tendrá como atractivo la confrontación de dos equipos de cinco luchadores cada uno con las leyendas Hulk Hogan y Ric Flair como padrinos.