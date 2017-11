Funeral del halterófilo Naim Süleymanoglu en presencia de su rival

Apodado el "Hércules de bolsillo" por su fuerza pese a su baja estatura (1m47), Süleymanoglu, un héroe nacional en su país, murió el sábado a los 50 años de edad tras una insuficiencia hepática y una hemorragia cerebral.

Anónimos y personalidades del mundo deportivo y político desfilaron delante del féretro envuelto en una bandera turca, con la presencia de su "eterno rival", el griego Valerios Leonidis, que quiso despedirlo.

"Me derrumbé cuando supe la muerte de Naim. He perdido un gran amigo y el mundo perdió a un gran deportista. Todavía no me creo que haya muerto", declaró Leonidis al diario turco Hürriyet.

Visiblemente emocionado, Leonidis abrazó el féretro de su difunto competidor.

Los dos deportistas libraron un duelo homérico en los Juegos de Atlanta en 1996. El turco acabó derrotando al griego tras levantar 335 kilos, superando los 332,5 de su rival.

Esta victoria fue el momento álgido de su rica carrera deportiva, marcada por tres medallas de oro olímpicas (1988, 1992 y 1996) y 46 récords del mundo.