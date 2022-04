El nuevo coche cuenta con un diseño diferente, según la Fórmula E, está inspirado en un avión de combate. Para la elaboración de este modelo se utilizó lino y fibra de carbono reciclado de piezas de su antecesor.

El Gen3 impulsara la ingeniería de software como un nuevo campo de batalla para la innovación y la competencia en pista, las baterías suministradas por Williams Advanced Engineering son consideradas como una de las baterías más avanzadas debido a que están compuestas por minerales de origen sostenible.

