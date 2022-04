Un evento de especial importancia para Ferrari y todos los tifosis que podrían ver como se hace más grande la brecha entre Charles Leclerc y el resto de aspirantes al título.

Desde tempranas horas de la mañana el circuito presentaba lo que sería unas prácticas y posteriormente una Quali alucinantes, como factor sorpresa en pista la presencia de la lluvia.

Semáforo en verde y arranca lo que sería la primera y única sesión de Prácticas antes de la clasificación del Gran Premio de Emilia Romagna en Imola.

