El circuito de Mónaco tiene gran cantidad de subidas y bajadas, rectas cortas, curvas cerradas y estrechas vías, por lo que es un circuito muy agotador para pilotos y vehículos. También es de los más peligrosos entre los que actualmente se utilizan en la Fórmula 1.

Charles Leclerc no logró subir al podio en Mónaco. Esta temporada intentará saldar esa cuenta pendiente, pero sobre todo dejar errores e incluso perdición para poder hacer un buen partido en casa.

Red Bull en Mónaco

Sergio “Checo” Pérez tuvo un gran comienzo en Red Bull. El mexicano se ha posicionado en la carrera por el primer puesto, sumando incluso una pole position para ayudar a Red Bull a dominar el gran circo.

Este año es una oportunidad para volver a brillar, más aún cuando Max Verstappen lo entiende de buena manera, acaba de ganar en España y buscará revalidar la corona que ganó el año pasado.

Pushing hard in practice 😳👊Verstappen 👉 👈 LeclercThe championship's top two both dived into Sainte Devote's escape road 👀#MonacoGP#F1pic.twitter.com/jp3fzYqPbm