Fórmula Uno en Panamá. ¿Será una realidad?

Según el estudio de factibilidad, que lleva como fecha octubre de 2019 y lleva la firma de Mallol Arquitectos, el sitio sería la Cinta Costera y parte de la calle 50.

Se comenta que este proyecto lleva tres años de estudio y que hay avances significativos.

El hipotético Gran Premio de F1 en la urbe capitalina convertiría a Panamá en un circuito urbano al estilo de Yau Marina, y se estrenaría en el año 2022.

Contaría de 17 curvas y 5 kilómetros de largo pasando por los puntos turísticos de la metrópoli.

El diseño del circuito es sobre la Cinta Costera desde el Parador Fotográfico, próximo al Club de Yates y Pesca hasta el Hospital Paitilla.

Continua por la calle 53 en Marbella y toma la calle 50 para regresar a la Cinta Costera por la calle Aquilino de la Guardia. Este intervalo mide unos 5 kilómetros.

Opiniones

"Por la conexión aérea, los puntos turísticos, el dólar y otras ventajas, Panamá es un excelente opción turística. Panamá hace rato debería ser un lugar para ofrecer eventos deportivos de primer nivel, pero se requiere de una infraestructura para montar un evento de esta naturaleza", comentó el piloto chiricano Emilio Carreiro.

Por su parte, el experimentado corredor de autos Solly Betesh, campeón nacional de la GTs, comentó: "Bueno eso está bastante positivo y está bastante adelantado ya eso está casi cerrado".

Una opinión diferente tiene el piloto-dirigente José Chocrón.

"La verdad no sé. Veo complicado eso, no hay infraestructura hotelera para eso, ya que no tenemos habitaciones para un evento de esa magnitud".

"El trazado no lo veo y varia cosas más", afirmó el piloto que este año junto a Dante Pescetto se encargó de organizar las carreras de autos en Panamá.

Dentro de las ventajas que resalta el estudio están: ubicación frente al mar; calles abiertas; espacio central para los pits, paddock y áreas de apoyo; muchos hoteles en la zona; áreas circundantes abiertas para eventos y espectadores; puentes peatonales existentes.

El estudio en mención destaca como oportunidades para que Fórmula 1 desarrolle una carrera en el istmo centroamericano, la conexión aérea que tiene Panamá, además de ser un destino exótico con lo cual mejoraría la imagen del país y la región.

Lo que también traería otros beneficios como las mejores en la calidad de las calles y los espacios públicos.

¡¡¡Amanecerá y veremos!!!!

Texto: Harmodio Arrocha (Página de Facebook: @harmodioarrochasports)