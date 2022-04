La f1 disputará su primer Gran Premio de Miami y finalmente fue revelado el primer vistazo del circuito que será utilizado para la quinta carrera de la temporada 2022, mediante una simulación en video.

El circuito se encuentra en un 95% de avance en el Miami International Autodrome, medios informan que quedan por instalarse barreras, así como detalles finales del circuito, además de acabar el montaje de estructuras temporales en la zona del campus.

🚨 TRACK PAINTING HAS BEGUN AT THE @F1@cryptocom MIAMI GRAND PRIX 🚨 pic.twitter.com/oepjkxhA11