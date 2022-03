"Quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias", escribió Nadal en el inicio de una serie de mensajes en Twitter en los que explicó la situación.

"Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados", apuntó.

Roland Garros, que Nadal ha conquistado en 13 ocasiones, se disputa del 22 de mayo al 5 de junio y el jugador mallorquín ve seriamente perturbados sus planes para la temporada europea sobre tierra batida, empezando por el Masters 1000 de Montecarlo (10-17 de abril), para el que será en principio baja y donde en el pasado se coronó en once ocasiones.

También parece difícil verle este año en otra de sus citas tradicionales, el torneo Conde de Godó de Barcelona (18-24 de abril), que ha ganado doce veces.

El resto de los torneos previos a Roland Garros, con Madrid y Roma como platos fuertes en mayo, dependerán para él de la evolución de su lesión.

"Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación", señaló Nadal en Twitter.

Nadal, número 3 mundial desde la clasificación ATP publicada el lunes, perdió el domingo la final del Masters 1000 de Indian Wells, por 6-3 y 7-6 (7/5) ante el estadounidense Taylor Fritz.

Dejó pasar así la ocasión de conquistar un cuarto título en 2022, tras llevarse el torneo de Melbourne, el Abierto de Australia y el torneo de Acapulco.

El pasado 12 de marzo, antes de empezar a competir en Indian Wells, Nadal había anunciado que no participaría esta semana en el Abierto de Miami para enfocar mejor la temporada de tierra batida.