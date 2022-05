Por Víctor Sánchez



Este fin de semana se dieron muchas sorpresas en el ámbito internacional, desde la hípica, pasando por el boxeo y el tenis.

Boxeo

Saúl "Canelo" Álvarez fue derrotado por el ruso Dmitry Bivol, quien le propinó al mexicano la segunda derrota en toda su carrera.

¡PERDIÓ EL CANELO❌🇲🇽🥊! Dmitry Bivol 🇷🇺 sorprendió al Canelo Álvarez y se llevó la victoria por decisión unánime (115-113 x3) y defendió con éxito su título mundial Semicompleto AMB🥊. pic.twitter.com/IWFzvDxOZl — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) May 8, 2022

Álvarez y Bivol se enfrentaron este sábado 7 de mayo por el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) en la categoría de los semipesados. Con tarjetas de 115-113.

El ruso Dmitry Bivol se llevaría la victoria por decisión unánime y se queda con el cinturón semipesado de la AMB, además de que conserva la calidad de peleador invicto. Dimitry derroto al mexicano en Las Vegas.

Tenis

El español Carlos Alcaraz, de 19 años dio la sorpresa al derrotar al ganar el Masters 1000 de Madrid.

⚡️ RIPPING UP THE SCRIPT ⚡️@alcarazcarlos03 defeats Zverev 6-3 6-1 to become the youngest EVER Madrid champion! pic.twitter.com/qhEggjhzDg — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022

El español Carlos Alcaraz fue el vencedor el domingo del Masters 1000 de Madrid, ganó tres posiciones y alcanzó el lunes el número 6 del ránking ATP del tenis mundial, dos semanas antes del inicio de Roland Garros (22 de mayo - 5 de junio).

Después de haber derrotado al español Rafael Nadal (4º) el viernes en cuartos de final y a Novak Djokovic, número 1 mundial, el sábado en la semifinal. El joven tenista no dio ninguna opción a Alexander Zverev (3º) en la final del domingo venciendo en tan solo una hora.

Hípica.

Rich Strike ganó la edición 148 del Derby de Kentucky en la mayor sorpresa desde 1913.

WHERE DID HE COME FROM!?Rich Strike (80-1) comes down the stretch to score one of the biggest upset wins in @KentuckyDerby history. #KyDerbypic.twitter.com/NPsYvPauVc — NBC Sports (@NBCSports) May 7, 2022

El ejemplar Rich Strike hizo una hazaña en la edición 2022 del Derby de Kentucky. Fue la vuelta del público a Churchill Downs tras dos años de pandemia y se vio la mayor sorpresa desde 1913 y segunda mayor de todos los tiempos, de un caballo que ni siquiera estaba inscrito el viernes, pero que el retiro de Ethereal Road le abrió la puerta de la Carrera de las Rosas.

Fútbol.

El Liverpool empataron en Anfield y el City amplió su ventaja a tres puntos, en la carrera por la Premier League.

¡ES UN GOL PARA REVENTAR LA PELEA POR LA PREMIER LEAGUE! 💥 Es el de siempre, Heung-min Son, para que el Tottenham marque en Anfield 😯Celebran todos los aficionados del Manchester City. Es un tanto que puede valer medio título #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/v64rUcBQG3 — DAZN España (@DAZN_ES) May 7, 2022

Liverpool y Tottenham se enfrentaron por la fecha 35 de la Premier League. El colombiano Luis Díaz anotó el tanto de la igualdad para los ‘Reds’. Complicando así las aspiraciones del equipo de Kloop que busca arrebatarle el título al equipo de Pep Guardiola.

El colombiano Luis Díaz evitó la derrota del Liverpool a un cuarto de hora del pitazo final. Mientras tanto el equipo del City goleo en el Etihad Stadium al Newcastle por 5-0 gracias a los tantos de Sterling (x2) , Laporte, Rodri y Foden 5-0.

Automovilismo

Victoria N° 23 de Max en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Miami con la que empata a Piquet.

Yes boys!!! 🏆 Incredibly happy to win here in Miami 💪No weekend is ever easy in F1, especially on a new demanding track like this one 🥵That’s why I am all the more proud we were able to put it all together in the end, great work team @redbullracing 👏 pic.twitter.com/BrIUJU7n9D — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 8, 2022

El neerlandés Max Verstappen se ha alzó con la tercera victoria de la temporada tras superar en Miami a los dos Ferrari. Luego de que en la parte inicial el piloto de Maranello, el monegasco Charles Leclerc comenzara dominando el gran premio hasta la vuelta número ocho cuando Verstappen no se lo pensara dos veces para mostrarse a Leclerc, atacar y pasarle aprovechando la degradación en el neumático delantero derecho del piloto de Ferrari.

W serie

La británica Jamie Chadwick dominó la carrera inicial de la Serie W en Miami para completar el “ doblete” el fin de semana y afianzarse en la primera posición del campeonato.