Figuras del deporte panameño rinden homenaje a los médicos en su día

Destacadas figuras del deporte panameño formaron parte de un video en el que se rinde tributo a los médicos que, en especial, han trabajado arduamente en estos tiempos por la pandemia del Covid-19.

El ex boxeador Roberto "Manos de Piedra" Durán, el ex futbolista Julio César Dely Valdés, el atleta Alonso Edward, el nadador Edgar Crespo y los ex grandes ligas Olmedo Sáenz y Roberto Kelly, son algunos de los que participan en el video difundido por el Comité Olímpico de Panamá.