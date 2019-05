Roger Federer: "Para jugar en Madrid hay que tener mentalidad de pista dura"

El tres veces ganador de este torneo, señaló que las diferencias entre París y Madrid son evidentes. "Creo que en París hay que añadir otras condiciones, hace más frío, y lluvia por ejemplo. Hay que jugar de forma diferente, y tener un enfoque diferente, incluso diferente mentalidad. Pero aquí en Madrid hay que actuar con una mentalidad de pista dura", se reafirmó el suizo.

"Hay que atacar la bola, hay malos botes, y no es fácil comenzar en cada set, aunque puedes servir a tu manera para resolver los problemas, lo que tal vez no puedes hacer una y otra vez en otra superficie", añadió Federer.

"Es diferente en lugares como Monaco y Barcelona. Todo a nivel del mar diferente, por eso se que Madrid no es París, además no he jugado con las bolas de allí y creo que va a haber un cambio en las bolas", continuó el de Basilea. "Esto definitivamente no es una cancha de arcilla tradicional y existe la altitud para nosotros, los jugadores".

"Estoy muy contento de haber vuelto a la tierra", dijo Federer. "Súper feliz de estar de vuelta aquí en Madrid. La multitud y la ovación que recibí antes y después del partido fue grandiosa. Realmente te hace sentir como si la decisión fuera la correcta".

EFE.