Federer se entrena en los Alpes Suizos

Sonriente, y en su retiro en los Alpes suizos donde se recupera, alejado de la posible suspensión de Wimbledon, su torneo favorito, donde podría ampliar sus títulos del Grand Slam a 21, Federer deleita a sus seguidores con golpes entre las piernas, imitando al australiano Nick Kyrgios, y de espaldas al frontón, y titula el video con un: "Asegurándome que todavía me acuerdo cómo hacer algunos trucos" .

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHomepic.twitter.com/DKDKQTaluY