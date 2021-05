Federer pide que se aclare si los Juegos Olímpicos van a disputarse

Por AFP



El tenista suizo Roger Federer declaró este viernes que "los deportistas necesitan una decisión" firme sobre la disputa o no de los Juegos Olímpicos de Tokio, apuntando que él comprendería si el evento es finalmente cancelado.

Una medalla de oro olímpica en categoría individual completaría el impresionante palmarés del exnúmero uno mundial, que tiene 39 años y afronta su última oportunidad de conseguirla.

En los Juegos de Pekín-2008 pudo colgarse un oro olímpico, en dobles haciendo pareja con Stan Wawrinka.

Los Juegos de Tokio estaban previstos para 2020 y se aplazaron un año por la pandemia del covid-19. Su apertura está programada para el 23 de julio.

"Es difícil", declaró Federer en una entrevista al a televisión suiza Leman Bleu. "No se escucha mucho. Eso me hace pensar que los Juegos se disputarán, aunque he escuchado que mucha gente en Tokio está en contra de los Juegos", apuntó el tenista de Basilea.

"Aparentemente muchos no están vacunados tampoco", subrayó Federer, que reveló en la entrevista que ha sido vacunado con Pfizer.

Japón extendió este viernes el estado de emergencia, a diez semanas de la apertura de los Juegos Olímpicos, en un contexto de aumento de casos en el país nipón.

"Sinceramente, no sé qué pensar", indicó Federer.

"Me encantaría jugar los Juegos Olímpico, ganar una medalla para Suiza me haría sentirme orgulloso. Pero si no se puede por la situación sería el primero en comprenderlo", apuntó.

"Lo que creo que los deportistas necesitan es una decisión, si se disputan o si no. Por ahora la impresión es de que sí. Sabemos que es una situación variable", indicó.