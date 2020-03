La Federación Internacional de Atletismo pide aplazar los Juegos de Tokio

En una carta escrita antes de la reunión que el COI celebró el domingo, y a la que la AFP tuvo acceso este lunes, Coe subrayó que iniciar los Juegos el 24 de julio como está previsto no es una buena idea.

"Aunque todos sabemos que diferentes partes del mundo están en diferentes etapas del virus, la opinión unánime en todas nuestras áreas es que celebrar unos Juegos Olímpicos en julio de este año no es factible ni deseable", escribió.

Por primera vez, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, reconoció este lunes que puede resultar "inevitable" posponer el evento.

Tras el encuentro del domingo, el COI anunció que consideraba la idea de un aplazamiento ante la presión de atletas y organismos deportivos y que tomaría una decisión en las próximas cuatro semanas.

Pero, en opinión de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), esta espera genera "una tremenda ambigüedad" que "no favorece en nada a los deportistas".

El plazo de cuatro semanas "no solo no favorece a los atletas, sino que no hace más que aumentar su nivel de incertidumbre, de tensión y de estrés", subrayó en un comunicado divulgado el lunes.

Y señalando que muchos atletas no pueden actualmente entrenar con normalidad, lo que incrementaría el "riesgo de sufrir lesiones", apoyó la petición de la federación internacional de un aplazamiento.

Por su parte, los comités olímpicos y paralímpicos de Canadá ya anunciaron que no enviarán a sus equipos si los Juegos se celebran este verano boreal y el Comité Olímpico de Australia recomendó a sus atletas que se preparen para disputar la competición en 2021.