Scott Oliver Hall, fue hospitalizado la semana pasada por un problema en su cadera, luego tuvo complicaciones mientras era intervenido quirúrgicamente, sufriendo tres ataques al corazón, luego tuvo que ser asistido con soporte vital.

Según uno de sus mejores amigos y también estrella de la lucha libre en su momento, Kevin Nash, la familia de Hall decidió apagar el respirador artificial, Sin embargo, pudo sobrevivir varias horas sin el respirador, brindando esperanzas a la familia de un “milagro”. Lastimosamente, el luchador falleció en horas de la tarde.

La WWE en sus redes presentaron sus respetos por Scott Hall:

WWE is saddened to learn that two-time WWE Hall of Famer Scott Hall has passed away.WWE extends its condolences to Hall’s family, friends and fans. pic.twitter.com/jgqL3WizOS