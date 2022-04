FIA investiga caso de piloto ruso tras aparente saludo nazi en evento de karting

"La FIA confirma que abrió una investigación inmediata sobre la conducta inaceptable de Artem Severiujin ocurrida en la ceremonia del podio de la categoría OK en la primera manga del Campeonato de Europa de kárting 2022", en el Algarve, en el sur de Portugal, escribió el organismo en un comunicado.

"La FIA informará próximamente sobre la continuación de este asunto", añadió.

El domingo, en lo más alto del podio, Artem Severiujin golpeó dos veces su pecho con el puño antes de extender su brazo derecho en un gesto sospechoso de ser un saludo nazi, en dirección del público, se ve en un video del campeonato.

I thought I have seen some ugly things, but this Russian under the Italian flag is something else.Mama’s little de-Nazifiers, vol. 3 pic.twitter.com/UwzxzvsyGZ