Exvicepresidente del Comité Olímpico de EEUU afirma que fue despedido por denunciar casos de abuso

"Francamente lo que realmente me preocupa es: ¿qué pasa si otro niño es violado y yo no digo algo? ¿Qué pasa si otro atleta se suicida y yo no digo algo? Alguien tiene que llamar la atención de la USOC para comenzar a escuchar y no violar la ley", dijo Moreau en una entrevista con ESPN.

The Denver Post, ESPN y USA Today indicaron este jueves que Moreau presentó una demanda contra la USOC en el Tribunal de Distrito de Denver alegando que su despido en mayo pasado, después de 10 años en la entidad, obedece a una represalia porque hizo recomendaciones internas y presentó quejas sobre el fracaso de la organización para proteger a los atletas a lo largo de los años.

La demanda se produce cinco meses antes de los Juegos Olímpicos Tokio-2020, y cuando el Departamento de Justicia estadounidense y el Congreso investigan un sinnúmero de acusaciones contra la USOC, como el escándalo de abuso sexual del médico Larry Nassar, sentenciado en 2018 a entre 40 y 125 años de prisión por abusar de mujeres gimnastas.

A principios de 2012, Moreau había hecho recomendaciones a la USOC de que médicos como Larry Nassar no deberían reunirse con atletas a solas sin supervisión. La demanda detalla múltiples casos de jóvenes deportistas que fueron abusadas y explotadas.

"De alguna manera siento que tengo que dar voz a los atletas que fueron violados, los atletas que están sufriendo, los atletas que no reciben la atención que necesitan", dijo Moreau al Post.

"Espero que al arrojar luz sobre esto, tal vez la gente comience a prestar atención", agregó.

Por su parte, el USOC le dijo al Post en un comunicado que no se le notificó de la demanda.

"Lamentamos que el doctor Moreau y su abogado hayan tergiversado las causas de su separación de la USOC", dijo Luella Chávez D'Angelo, directora de comunicaciones y marketing de la USOC.

Entre las afirmaciones de Moreau se encuentran que los ejecutivos de la USOC no reconocieron que se había cometido un delito relacionado con la violación estatutaria de un atleta paralímpico de 15 años en los Drake Relays 2018 y que no actuaron en febrero pasado en sus advertencias para brindar atención psiquiátrica a una mujer ciclista olímpica que se suicidó.

"No digo que podríamos haberla salvado", dijo Moreau a ESPN. "Pero seguro que podríamos haberlo intentado", puntualizó.