Exsuperestrella de la WWE le quiso "apagar las luces" a Michael Jordan

Allí, Henry había llegado con el mote de ser "El Hombre más Fuerte del Mundo" por los diversos récords que había hecho pedazos como levantador de pesas y con una medalla dorada que se había colgado en los Juegos Panamericanos de 1995 que se disputaron en Mar del Plata, Argentina.

Sin embargo, en la máxima competición deportiva del mundo, en su país ante su gente, sufrió una lesión que no le permitió superar la decimocuarta colocación y que sin saberlo lo acercaría a la WWE. Allí, también, estuvo a punto de poner a dormir a Michael Jordan de no ser por la intervención de otra gloria de la NBA como Charles Barkley.

La anécdota la recordó en Sirius XM Radio, un programa del que es colaborador en New York. Y no tardó en darle la vuelta al mundo. "Eran las Olimpiadas de 1996 y yo era amigo de Charles Barkley, Karl Malone y David Robinson, conocía personalmente a muchos de los jugadores del equipo olímpico de baloncesto así que fui a verles. Estaba en el hall del hotel con Barkley cuando se acercó Michael y en lugar de saludar de decir 'Hola, ¿Qué tal?, ¿Dónde vamos? ¿Qué hacéis? ¿Jugamos a las cartas?' o algo así dijo: '¿Quién eres tú?' a lo que le respondí: '¿Quién carajo eres tú?'. Esa fue nuestra presentación".

Mientras Henry relataba lo sucedido, la escena iba poniéndose cada vez más tensa: "Tú no te acercas a Mark Henry y le hablas como si fuera un cualquiera. Yo soy alguien. Quizás no hago tanto dinero como tú, la gente no conoce mi nombre o quizás no vendo millones en zapatillas deportivas, pero si hubiera querido le habría apagado las luces en un abrir y cerrar de ojos. Suerte que Barkley calmó las aguas y obligó a Michael a disculparse, pero le puse en su lugar", continuó.

Y concluyó: "A partir de entonces estuvo amable conmigo pero sabes que nunca vas a volver a tener una primera impresión. Esa es la que cuenta. Si hubiera querido, con solo chasquear los dedos le habría hecho desaparecer. Después de aquello me invito a su fiesta de cumpleaños y al partido de las estrellas. Fui a su fiesta de cumpleaños y le estreché la mano y le felicité. Esa fue la última vez que volvimos a hablar".

Texto: Juan Ignacio Portiglia (bolavip.com)