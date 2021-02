Exentrenador olímpico de gimnasia de Estados Unidos es acusado de abuso sexual

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, presentó una denuncia de 24 cargos contra Geddert, quien era propietario de un centro de entrenamiento en el que Larry Nassar ejercía de médico del gimnasio.

Prosecutors in Michigan filed charges Thursday against John Geddert, a former U.S. Olympics gymnastics coach with ties to disgraced sports doctor Larry Nassar. https://t.co/7FW8TrEVsz