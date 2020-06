Estrellas deportivas de EEUU marchan para protestar contra la injusticia racial

Varios jugadores de los Milwaukee Bucks, de la NBA, marcharon y hablaron en un mitin el sábado en Milwaukee, incluido el MVP de la Liga, el griego Giannis Antetokounmpo, quien lucía una camiseta que decía "I cant´t breathe" (No puedo respirar).

"Queremos un cambio", afirmó Antetokounmpo. "Queremos justicia. Es por eso que estamos aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Es por eso que voy a marchar con ustedes. Quiero que mi hijo crezca y no tenga miedo de caminar las calles, no quiero que mi hijo tenga odio en su corazón".

"No importa. No importa el color. Negros, blancos, amarillos. No importa. Todos somos seres humanos", añadió Antetokounmpo.

El hermano de Giannis, Thanasis, y otros jugadores de los Bucks marcharon contra la injusticia racial y la brutalidad policial como el cubano-estadounidense Brook López, Sterling Brown, Donte DiVincenzo, Frank Mason y Cam Reynolds.

Todos llevaban camisetas que decían "No puedo respirar", una referencia a las palabras de George Floyd antes de morir bajo custodia policial el 25 de mayo en Minneapolis.

#Bucks Giannis Antetokounmpo and several teammates join the protests wearing “I Can’t Breathe” shirts.Giannis: “This is our city... we want change, we want justice... I want my kid to grow up here in Milwaukee, and not to be scared to walk in the streets.” (Via Frank Nitty) pic.twitter.com/b3SZ9o0ckr