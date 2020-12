Estrellas de la WWE reaccionaron con emotivos mensajes tras muerte de Luke Harper

All Elite Wrestling (AEW) confirmó el trágico hecho.La noche del sábado 26 de diciembre el mundo del wrestling se vio sacudido por una impactante noticia: Jon Huber (Brodie Lee o Luke Harper) fallecía a los 41 años de edad. All Elite Wrestling (AEW) confirmó el trágico hecho.

Huber es recordado por su talento feroz, cautivador, mentor reflexivo y por poseer una alma noble. Su esposa, Amanda, reveló que su deceso se debe a problemas respiratorias no relacionados con el COVID-19.

Su paso en el wrestling marco una década, sobretodo por su personaje de Luke Harper en la WWE.

Precisamente, actuales y excompañeros se pronunciaron. Entre ellos resaltó mensajes de Drew McMcIntyre, Chris Jericho, Becky Linch, entre otros.

DREW MCINTYRE

"Toda nuestra hermandad e industria está de luto esta noche. Además de su increíble pasión y talento, Jon era, ante todo, un gran hombre, que amaba a su familia más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor manténgalos en sus pensamientos. Te veré en el camino, hermano".

BECKY LINCH

"El mundo perdió hoy a uno de sus mejores humanos. No hay palabras que puedan suponer lo genial que era Brodie. Era amado por todos en el vestuario, y fue una maravilla estar cerca. Era un amigo increíble que siempre te hacía reír y me convencía cuando estaba luchando más veces de las que podía contar".

"De todas las cosas maravillosas de él, lo más importante es que era el esposo y padre más amoroso y devoto. Mi corazón está con su familia que tanto adoraba".

BRAY WYATT

"Eras mi mejor amigo. Mi hermano, mi compañero, mi Terry Gordy. Cambiamos todo este juego porque nos negamos a hacerlo de cualquier manera que no fuera a NUESTRA manera. Siempre estábamos en nuestro mejor momento cuando éramos un equipo. Creo que ambos lo sabíamos".

"Luchamos como hermanos porque lo fuimos. Estoy tan jodidamente molesto. No es así como se suponía que debía ser. Se suponía que termináramos gordos, calvos e inútiles expandiendo la Wyatt Family en los gimnasios de las escuelas secundarias a los 70. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué hago sabiendo que nunca escucharé tu sarcasmo condescendiente mientras estoy en lo alto?"

"Ya te extraño mucho. Haría cualquier cosa. Sólo viviría nuestros peores momentos de nuevo. No puedo creer que te hayas ido. Lo siento mucho hermano. Lo siento mucho. Siempre serás parte de mí, me guste o no, sin ti todo es diferente y espero que Amanda realmente sepa que estoy aquí no solo para decirlo, sino porque también los amo".

"Me aseguraré de que su hijo sepa lo increíble que eras. No las leyendas que la gente contará, sino el verdadero tú, que muy poca gente pudo ver. Me duele mucho. Ojalá tuviera la oportunidad de despedirme. Pero claro, es sábado y sabes lo que eso significa… guárdame un asiento a tu lado donde sea que estés, ahí es donde pertenezco. Estaré allí cuando sea mi momento. Adiós para siempre Brodie. Te amo".

TRIPLE H

"Talento asombroso. Mejor ser humano, esposo y padre".

BRAUN STROWMAN

"He perdido las palabras. Descansa en paz hermano".

MICK FOLEY

"Acabo de escuchar la noticia sobre la muerte de Jon Huber… un día terrible para los fanáticos de la lucha libre. Hace apenas dos años, mi hijo Hughie se disfrazó de Luke Harper para Halloween. Era un gran trabajador y un padre cariñoso. Una gran pérdida para todos los que aman la lucha libre".

Fuente: Metro (Ecuador)