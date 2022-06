El esfuerzo y disciplina que le he dedicado al deporte me ha llevado a lograr lo que todo ciclista desea, competir en Europa. Para mí es un gran reto personal y deportivo, será uno de los mayores desafíos de mi carrera. Llegar a Europa me dará la oportunidad de darme a conocer en el pelotón mundial, así que acepto el reto con un gran entusiasmo y toda la humildad posible".