Por AFP



España no presentará una candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 "al no haber acuerdo entre (las regiones de) Cataluña y Aragón", afirmó el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, este martes en rueda de prensa.

"Aquello por lo que hemos luchado no hemos podido mantenerlo, al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón no se ha podido materializar esta candidatura", afirmó Blanco.

El presidente del COE dio por concluida la candidatura para 2030, aunque dejó abierta la posibilidad de que "más adelante otro territorio o territorios pudieran presentar propuestas para futuras candidaturas".

"Para el 2030 la candidatura que hemos presentado es candidatura conjunta (Aragón-Cataluña), si no hay candidatura conjunta los ejes de la propuesta desaparecen", precisó Blanco, que achacó todo a las desavenencias políticas.

"En la parte técnica, el debate fue productivo, pero a la hora de entrar los representantes políticos no hay acuerdo ni avances", explicó el presidente del COE, que lamentó la imagen dada por España.

- Reparto cuestionado -

La falta de acuerdo sobre el reparto de las pruebas ha sido la causa principal del fin de este proyecto, que tenía como escenario la cordillera de los Pirineos entre España y Francia con apoyo exterior que se buscaría en otro país para pruebas como los saltos de esquí, el skeleton o el bobsleigh.

En el proyecto elaborado por una comisión técnica, que incluía a los gobiernos de Aragón y Cataluña y al COE, en Cataluña se organizarían 42 pruebas con el esquí alpino, el snowboard, el esquí artístico, el esquí de montaña, así como el hockey sobre hielo en Barcelona.

En Aragón, según la propuesta, habría 54 pruebas con el biatlón y el esquí de fondo, con Zaragoza como sede del patinaje artístico y del patinaje de velocidad, mientras que Jaca acogería el curling.

Para mantener el equilibrio, en Cataluña competirían más deportistas que en Aragón.

Molesto por un reparto de sedes que consideraba desfavorable, Aragón decidió en el último momento no validar el proyecto técnico de la candidatura.

En esta situación, Cataluña propuso un intercambio para dar algunas pruebas de esquí a Aragón a cambio de otras de patinaje, lo que no fue aceptado por el gobierno aragonés.

Aragón también presentó otra propuesta de reparto por lotes, que tampoco fue aceptada por Cataluña, lo que llevó al fin de la candidatura por falta de acuerdo.

- 'Enfrentamientos políticos' -

"Luchamos contra candidaturas de otros países y no podemos transmitir esta desunión", afirmó Blanco, que recordó otras candidaturas olímpicas fallidas como las de Madrid para los Juegos Olímpicos de verano de 2012, que recayó en Londres, o de 2016, que fue para Rio de Janeiro.

"La diferencia de esta candidatura (con aquellas) es que la hemos destrozado nosotros en casa", se lamentó el presidente del COE.

"Al final, por circunstancias, este proyecto deportivo que debía aunar voluntades como se hizo en el inicio, ha derivado en enfrentamientos políticos importantes", añadió Blanco.

Pese a que esta candidatura no ha salido adelante, tanto Cataluña como Aragón mostraron su deseo de tener unos Juegos Olímpicos.

El gobierno regional catalán apostó a última hora por presentar la candidatura en solitario al COE, que descartó esta posibilidad, al menos para 2030.

"Hay un proyecto de una candidatura en solitario por parte de Cataluña y es un buen proyecto", dijo este martes la portavoz del gobierno regional catalán, Patricia Plaja.

El presidente regional de Aragón, Javier Lambán, afirmó por su parte que su comunidad "hace más de 30 años está luchando por el sueño olímpico" en referencia a las intentos de la ciudad aragonesa de Jaca, que intentó presentarse a los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, 2002, 2010 y 2014 sin resultados.