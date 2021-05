Equipo panameño de pesas regresan a nuestro país con muchas medallas y trofeos

Por TVMAX



Con un cargamento de 52 medallas regresó la representación panameña que participó en el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Open Clasificatorio de Levantamiento de Pesas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 + 1, que se desarrolló en Colombia.

El pesista Juan León obtuvo tres medallas de oro para ser el más destacado de delegación panameña, que también consiguió 26 preseas de plata y 23 de bronce.

León se bañó de oro en la categoría de 109 kilogramos, al obtener los 3 metales de oro en el Campeonato Sudamericano y 3 preseas de bronce más en el Iberoamericano.

Hay que destacar, que el equipo panameño fue subcampeón Suramericano, subcampeón Iberoamericano, fue tercero en el Open y también tercero en el Clasificatorio a Tokio.

Además, sobresalieron con seis medallas de plata, Masiel Fernández (3 Sudamericano y 3 Iberoamericano), al igual que Erika Ortega, Mariadnis Batista y Mario Martínez.

La delegación panameña llegó este sábado al aeropuerto de Tocumen, donde tuvo que someterse a un hisopado obligatorio para poder entrar al país, con un costo aproximado de 85 balboas por cada atleta y delegado.

"Todo eso está bien, hay que seguir las órdenes de salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus, lo que me indigna es la forma. Me dijeron que si mis muchachos no podían pagar irían preso", detalló el presidente de la Federación Panameña de Pesas, Henry Phillips, que también regresaba con el equipo.

Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo, no así con el recibimiento. "No fue nada fácil escuchar a una persona expresarse de esa manera, sobre unos atletas que vienen cargados de medallas y de representar a Panamá, motivados e ilusionados por su forma de hacer patria", destacó.

Después de casi cuatro horas de espera y pasado el hisopado, los pesistas panameños se trasladaron a sus respectivos hogares, entre tanto los delegados deberán rendir un informe escrito sobre los aspectos cualitativos y técnicos que involucra las virtudes y carencias del Comité Organizador, del rendimiento técnico y disciplinario de la delegación, así como las propuestas de mejora y planificación para los próximos compromisos nacionales e internacionales de la halterofilia.

En tanto los pesistas Juan Martínez y Ronnier Martínez estarán compitiendo del 17 al 25 de mayo, en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia, a celebrarse en Ubezkistan. En el caso de Ronnier, “él se encuentra enfocado en el objetivo de sumar puntos de cara al proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos”, indicó el profesor Phillips.