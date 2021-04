Equipo panameño de ciclismo sigue con buen paso en la Vuelta a Colombia

Por TVMAX



En medio de una batalla campal por el Liderato de la 71 Vuelta Internacional a Colombia donde 171 pedalistas, en su mayoría nacidos en la tierra cafetera cuna del Ciclismo Mundial, luchan por sobresalir en un escenario Mítico y Épico caracterizado por la alta montaña, la lluvia, la neblina y descensos de alto riesgo, ahí cabalga el panameño Franklin Erasmo Archibold arropado por su equipo Panamá es Cultura y Valores.

El páramo de letras, uno de los ascensos épicos en los parajes colombianos fue el escenario de la etapa de este viernes, alcanzando con un ascenso con altura máxima de 3667 metros sobre el nivel del mar, lo que convirtió todo el recorrido en un exigente reto.

Esta etapa de 118.8 kilómetros, el chiricano Archibold, del equipo Panamá es Cultura y Valores, de licencia Continental, logró escalar a la posición 30 de la general individual comandas a por el Colombiano Juan Pablo Suarez del Epm Une.

"Han sido etapas muy rápidas, con alto nivel como se esperaba y gracias a Dios hemos ido día a día muy progresivo, tratando de dejar el nombre del equipo en alto, me siento bien, con buenas sensaciones. Participar en esta competencia significa mucho para nosotros como equipo continental y nos sirve como preparación para los compromisos venidero; he corrido en Europa me toco enfrentar de joven a Pogacar, pero correr en Colombia es otra liga es como correr en World Tour, el ritmo es bestial", señaló Archibold desde suelo colombiano.

Al concluir esta faena, el local Robison Chalapud, integrante del Team Medellín se llevó la etapa de letras con tiempo acumulado de 3 horas 05 minutos 37 segundos, George Tibaquira de Ebsa Energia entro de segundo con diferencia 2 minutos y 47 segundos, tercero es Camilo Castro de UAE Colombia quien entro 2 minutos 53 segundos, el liderato lo conserva Juan Pablo Suarez del Epm UNE y escoltado y muy de cerca con el mismo tiempo José Tito Hernández del Team Medellín y tercero Alberto Pira a sólo 9 segundo, lo que deja un marco para el día de mañana de otra gran batalla.

Por su parte, el panameño Christofer Jurado ha sufrido una caída en el descenso con algunos golpes y ha tenido que abandonar la carrera. El parte médico es favorable no tiene fracturas solo escoriaciones y alguna contusiones.

Esta es la primera vez en que un equipo como tal de nuestro país participa en la Vuelta a Colombia, por lo que se considera un hecho de gran renombre la actuación de estos muchachos encabezados por Franklin Archibold, campeón de la Vuelta a Chiriquí 2019, quien es el mejor en la general en la prueba sudamericana.