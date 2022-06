Por TV MAX



Panamá se convirtió en la primera Selección Juvenil en participar en el viejo continente tras el acuerdo firmado entre la Federación Panameña de Ciclismo y la Real Federación Española de Ciclismo.

Gracias a esto nuestro país tomará partida el día 23 de junio en la Vuelta al Besaya 2022 que se disputará con un total de 28 equipos participantes, 24 de ellos nacionales procedentes de 12 comunidades autónomas españolas y otros cuatro equipos internacionales: Colombia, Portugal Bélgica y Panamá.

"Para nosotros es un honor tomar partida en una prueba de tan gran magnitud como es la Vuelta al Besaya, aquí solo compiten los mejores equipos juveniles y nosotros somos parte de esto. Serán 4 etapas muy complicadas, nadie dejará nada al destino, aquí toca dar todo desde el kilómetro cero. Nos preparamos para eso y estoy seguro que dejaremos los colores panameños en alto", comentó Felipe Chan, integrante de la Selección Jr.

Los 7 chicos que integran la nómina son: Alexander González, Kevin Almanza, Owen Herrera, José Morales, Josué Solís y la completan Josué Jiménez y Felipe Chan quienes se encontraban ya en tierras ibéricas haciendo campaña con sus equipos españoles. Estarán bajo las directrices de Rodolfo Flores y Fernando Orjuela.

Rodolfo Flores: "Estuvimos estudiando las etapas, los muchachos reconocieron algunas. No está fácil pero nuestros juveniles están preparados para esto y más. Ya tuvimos nuestros días de adaptación, están listos para tomar partida. Felipe Chan llegó hace 3 días para unirse al equipo, pudimos entrenar todos juntos. Si para mí esto es un sueño hecho realidad, no me imagino la emoción que deben sentir los chicos, esto sobrepasa todo".

Para la Federación Panameña de Ciclismo, esto es el resultado de una gran labor, participar en el evento Junior más significativo de todo Europa, La Vuelta al Besaya 2022, la misma que ha visto pasar a grandes figuras como Chris Froome, Alberto Contador, Luis León Sánchez, Enric Mas o el propio "Canalero" Christofer Jurado, que completo el podio de dicho evento en el 2013.

Etapas de la Vuelta al Besaya 2022:

La 1ª etapa el jueves 23 de junio Los Corrales de Buelna - San Felices. 116 kilómetros.

La 2ª etapa el viernes 24 de junio Suances - Bostronizo. 84,5 kilómetros.

La 3ª etapa el sábado 25 de junio Puente Viesgo - Puente Viesgo. 106,5 kilómetros

La 4ª etapa el domingo 26 de junio Torrelavega - Los Corrales de Buelna. 110,4 kilómetros

Fuente: Fepaci