Épico triunfo de Murray en el Abierto; Williams a la caza del 24º Grand Slam

El escocés, de 33 años, remontó dos sets al japonés Nishioka para imponerse 4-6, 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) y 6-4 sobre la pista Arthur Ashe, la principal del complejo de Flushing Meadows en Nueva York.

Murray, que trata de regresar al más alto nivel después de largos meses de ausencia por lesiones, se vio con dos sets iniciales en contra pero no arrojó la toalla y se hizo con las dos siguientes mangas en los 'ties breaks', superando una pelota de partido con 5-6 en el cuarto set.

Sin el apoyo de público en las gradas, el escocés consiguió encontrar la determinación para sellar el triunfo en su primera participación en un Grand Slam en los últimos 18 meses.

"Estoy muy adolorido, necesito recuperarme rápido", dijo el escocés, que agregó que pediría usar el baño de hielo de Flushing Meadows.

"Tienen uno en el vestuario y dijeron que es para emergencias. Para mí esto ahora mismo es una emergencia", afirmó el campeón del Abierto de EEUU de 2012.

Por su parte, el austriaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, avanzó también a la segunda ronda por la abandono del español Jaume Munar al final del segundo set.

Thiem, número 3 del mundo, tenía encarrilado el triunfo al imponerse 7-6 (8/6) y 6-3 en las dos primeras mangas.

A sus 26 años, Thiem trata de aprovechar las ausencias de Rafa Nadal y Roger Federer en Nueva York para conquistar su primer título individual de Grand Slam después de tres dolorosas derrotas en finales desde 2018.

"La ausencia de ambos (Nadal y Federer) nunca es buena. Aunque soy jugador, me encanta verles jugar y competir", dijo Thiem. "Y no es tan importante. No es el primer Grand Slam en el que no compiten y en unos años no estarán en ninguno (...) Hay muchos super jugadores aquí".

Thiem, que en Nueva York nunca ha pasado de los cuartos de final, enfrentará ahora a Sumit Nagal, primer tenista de India en llegar a la segunda ronda de un Grand Slam desde 2013.

El tercer cabeza de serie, el ruso Daniil Medvedev, arrancaba el martes ante el argentino Federico Delbonis.

Novak Djokovic, miembro junto a Federer y Nadal del 'Big Three' que ha dominado el tenis en los últimos 15 años, avanzó el lunes a la segunda ronda al derrotar al bosnio Damir Dzumhur en tres cómodos sets.

Serena contra Ahn

A sus 38 años, Serena Williams se estrenará en la primera ronda de Nueva York ante su compatriota Kriste Ahn, número 96 del mundo.

Williams jugará en la cancha principal, Arthur Ashe, donde esta vez no contará con el apoyo de la afición local.

Han pasado más de tres años desde que Williams ganó su 23º título de Grand Slam en el Abierto de Australia de 2017, cuando ya estaba embarazada de su hija Olympia.

Desde entonces llegó a otras cuatro finales de 'Majors', pero salió con las manos vacías. Williams necesita uno más para igualar el récord de Margaret Court y sus posibilidades deberían mejorar ante la ausencia de varias jugadoras de alto nivel debido a preocupaciones de coronavirus o lesiones.

Las dos primeras del ranking de WTA, la australiana Ashleigh Barty y la rumana Simona Halep, además de la canadiense Bianca Andreescu, quien sorprendió a Williams en la final del año pasado en el Abierto, son baja en Nueva York.

Kenin y Muguruza avanzan

En el arranque de la jornada, la española-venezolana Garbiñe Muguruza, decimosexta de la WTA, derrotó en dos sets a la japonesa Nao Hibino (78).

Muguruza, finalista en el pasado Abierto de Australia a principios de año, se impuso por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 29 minutos de juego y enfrentará en la segunda ronda a la búlgara Tsvetana Pironkova.

La semana pasada, unas molestias en el tobillo izquierdo llevaron a Muguruza a renunciar a competir en el torneo de Cincinatti, y este martes reconoció que se cuestionó hasta última hora si participar en el US Open.

"El tobillo siempre es una parte de mi cuerpo delicada, con la que tengo que tener cuidado", dijo la ganadora de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017.

"Hasta el último minuto no decidí si sí o si no al US Open. Fueron un par de días antes de viajar que dije: 'Vamos a por ello", recordó.

La joven estadounidense Sofia Kenin, quien derrotó a Muguruza en la final del Abierto de Australia, venció este martes a la belga Yanina Wickmayer por 6-2 y 62.

La belga Elise Mertens, número 18 del mundo, superó a la alemana Laura Siegemund (6-2 y 6-2) y enfrentará a la española Sara Sorribes Tormo, número 82, que venció a la estadounidense Claire Liu (6-2 y 6-4).

El Abierto, primer Grand Slam desde la reanudación del tenis tras el parón por el coronavirus, se está llevando a cabo en Nueva York en un entorno protegido para los jugadores, tanto en sus alojamientos como en Flushing Meadows.