Por TVMAX



Momentos de tensión se vivieron durante la jornada del 22 de junio en el Mundial de Natación Budapest 2022, cuando una de las participantes se desmaya en plena competencia.

La nadadora estadounidense Anita Álvarez estaba por finalizar su rutina en la final del solo libre de evento de natación artística cuando repentinamente sufrió un desmayo.

Al percatarse del peligro que corría la competidora, su entrenadora, la española Andrea Fuentes se zambulle y saca del fondo de la piscina y la saca, con la ayuda de un miembro de la organización del evento.

"Los socorristas no se tiraban. He ido directa. Le he metido dos bofetadas. '¡Anita, respira!", relató Fuentes en declaraciones captadas por el diario español El País.

Posteriormente, Álvarez recibió asistencia médica. Luego, el equipo de Estados Unidos informó en sus redes sociales que la nadadora está bien.