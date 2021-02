Entrenadora de estrellas alemanas de vóley-playa también boicotea a Catar

Karla Borger y Julia Sude anunciaron el lunes que iban a boicotear un torneo en Catar por esta prohibición, una medida que los organizadores cataríes aseguran que no solicitaron.

"No es verdad, está en el reglamento del torneo del 16 de febrero", declaró este martes Constantin Adam, mánager del equipo, a la agencia SID, filial de la AFP.

El reglamento del torneo, que tendrá lugar en marzo, es efectivamente claro: "Para los uniformes de las mujeres, para respetar la cultura y la tradición locales, con el apoyo total de las deportistas, está previsto que todos los equipos femeninos participantes utilicen una camiseta de manga corta que se usará debajo del top femenino oficial del torneo y un short hasta las rodillas, en los entrenamientos y en los partidos", estipula el artículo 10 del texto disponible en internet.

La entrenadora nacional, Helke Claasen, tampoco se desplazará.

"Me ha dicho que no quiere ir porque no se siente respetada como mujer allá", explicó Niclas Hildebrand, director deportivo de la Federación Alemana de Voleibol, en el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Catar debe organizar en marzo este torneo de la Federación Internacional de Vóley-Playa (FIVB).

Es la primera vez que este pequeño Estado del Golfo recibe una competición femenina de la FIVB, después de haber organizado durante siete años una competición masculina y en 2019 los Juegos Mundiales de playa, donde las jugadoras estaban autorizadas a llevar un bañador.

En la revista Spiegel, Karla Borger insistió en que normalmente ella está contenta de "adaptarse a un país", pero que el calor extremo en Catar hace necesario llevar el bikini.

Su compañera Sude recordó que Catar ya había hecho excepciones para las deportistas, como en el Mundial de atletismo de Doha-2019.

Catar, sede del Mundial-2022 de fútbol, organiza cada vez más competiciones deportivas importantes en estos últimos años a pesar de varias controversias, principalmente por su clima extremo y las condiciones de trabajo de los empleados que construyen las sedes.