Por TVMAX



El entrenador de caballos panameño Jorge Navarro, quien se había declarado culpable por inyectar sustancias ilícitas a los ejemplares, fue sentenciado este viernes a cinco años de cárcel.

Llegó a Estados Unidos a los 13 años en 1987 y tenía residencia permanente, pero nunca se naturalizó, por lo que será deportado a Panamá tras pasar su tiempo en la cárcel.

Su abogado solicitó fuera conducido a una prisión en Florida para que su familia pueda visitarlo.

Mary Kay Vyskocil, jueza de la corte federal de Manhattan, impuso la sentencia a Navarro, quien saltó a la fama por ganar uno de sus ejemplares en la millonaria carrera de Dubai.

Deberá pagar más de 25 millones de dólares en compensación a las víctimas de sus prácticas deshonestas.

El entrenador panameño proporcionaba a sus caballos sustancias no aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y muchos murieron.

Durante la audiencia celebrada este viernes, Navarro pidió perdón durante la audiencia entre lágrimas. Lo acompañaban su esposa, hijos y otros familiares, todos nostálgicos.

"Sólo me importaba ganar". "No pensé en las consecuencias. Sólo deseo que pudiera ir atrás en el tiempo y cambiar a la persona en la que me convertí", señaló.

De acuerdo a datos estadísticos, Navarro ganó mil 224 carreras, lo que supuso ganancias para él por unos 34 millones de dólares.