Nacido en Suiza, desposeído de su nacionalidad turca y ahora ciudadano estadounidense, Enes Kanter Freedom no pasó inadvertido en la NBA defendiendo la causa de las minorías musulmanas uigur y tibetana, tras denuncias contra Pekín por parte de ONG's defensoras de los derechos humanos, la ONU y una parte de la comunidad internacional.

El jueves, el jugador espera reunirse con la chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, para animarla "a actuar concretamente", más que solamente condenar verbalmente.

"Tengo muchas esperanzas en este encuentro", afirma el deportista a la AFP.

"La clave es que esto tiene que cambiar y el cambio no puede esperar. Hay que pasar a la acción", repite el jugador de 29 años, en la famosa avenida de las banderas del Palacio de las Naciones en Ginebra.

"Tome acciones concretas. Condenar está bien, eso hace tomar conciencia, pero no cambia nada", señala.

Bachelet debe acudir en mayo a China, también a Xinjiang, donde el país asiático está acusado por las democracias occidentales de cometer un genocidio, lo que Pekín rechaza con vehemencia.

El viaje ha sido mucho tiempo aplazado por falta de acuerdo con Pekín.

"No tenemos tiempo que perder. La gente muere y es asesinada. Ella tiene que mover lo que haya que mover", explica el exjugador de los Celtics, que añadió Freedom a su apellido para celebrar su naturalización estadounidense.

- Nada que lamentar -

El jugador será distinguido este miércoles en Ginebra en la Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia, por haber tenido el coraje "de arriesgar su carrera" para denunciar el trato a los uigures.

Estas críticas (afirmó que el presidente Xi Jinping es "un dictador brutal") hicieron que los Celtics fueran apartados de difusión por el servicio de streaming Tencent en China, que es de lejos el mayor mercado extranjero de la NBA.

En cuanto a los deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín: "Siento vergüenza por ellos. Eligieron el dinero y los negocios en lugar de la moral, de los principios y de los valores", acusó.

En cuanto a la guerra en Ucrania, Enes Kanter Freedom teme que dé ideas a China.

"El mundo debe imponer sanciones todavía más duras y meter más presión a Rusia para que China no intente invadir Taiwán", pide, añadiendo que de este modo Pekín se daría cuenta que las consecuencias serán severas.

"No queremos que Taiwán sufra algo parecido a Ucrania", explica el jugador, que está convencido que estas críticas afectan a su carrera.

Por ahora, el jugador busca un nuevo equipo, después de que les Rockets de Houston decidieran no contar con él, tras su llegada desde los Celtics.

"Tengo 29 años y la intención de jugar todavía 6 o 7 años en la NBA, ya que estoy bien físicamente y me gusta el básquet", confía.

"Estoy convencido de que me castigan para asegurar que todo deportista que vea lo que me pasa renuncie a hablar de lo que ocurre en China, pero no lamento nada de lo que he hecho. Si pudiera volver atrás, lo volvería a hacer con más fuerza", concluye.