La frase "End Racism" estará escrita en orillas zonas finales campos NFL

Los mensajes "It Takes All of Us" (Se Necesita de Todos) y "End Racism" (Fin al Racismo) serán pintados en todas las orillas de las zonas finales de los estadios en la Semana 1 de la temporada regular, informó la NFL a los equipos en un memo interno al que tuvieron acceso varios medios de comunicación y dieron a conocer.

Los dos mensajes de inclusión, los cuales serán pintados en ambas zonas finales de los estadios, son elementos clave en el esfuerzo que realiza la liga en varios frentes con el objetivo de destacar su compromiso por apoyar la diversidad e inclusión.

Los mensajes de las zonas finales demuestran "cómo el fútbol americano y la NFL unen a la gente para trabajar como uno solo y usan nuestro ejemplo y acciones para ayudar a vencer al racismo", se destaca en el memo.

Como se reportó previamente, la canción "Lift Ev'ry Voice and Sing", tradicionalmente conocida como el himno nacional negro en Estados Unidos, se tocará en las ceremonias previas a los partidos de la Semana 1.

Mientras que en las pantallas se montarán imágenes del trabajo de jugadores y equipos por la justicia social para acompañar la melodía.

La NFL se ha asociado con la James Weldon Johnson Foundation (autora de la canción) y la NCAAP para trabajar de forma conjunta y educar a los aficionados sobre el significado histórico de la canción semanas antes de la Semana 1 y se usará la plataforma de la NFL y sus canales de comunicación lo máximo que se pueda para hacer esa divulgación.

Además también se confirma que los jugadores tendrán opción de usar calcomanías para honrar a las víctimas del racismo sistemático.

"Cada jugador tendrá la opción de honrar individualmente a alguien al desplegar el nombre de la persona con una calcomanía atrás del casco", señala el memo. "Se le ofrecerá a los jugadores una lista de nombres y un resumen biográfico para ayudarlos en su decisión, de cualquier forma, también pueden elegir a una víctima del racismo sistemático que no esté en la lista".

Si lo desean, los entrenadores también pueden honrar a víctimas con parches en sus gorras, mientras que la liga reconocerá a trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

"En cada asiento de los estadios, entre las yardas 30, habrá un mensaje para agradecer a los trabajadores en la línea de batalla", dice el memo, que fue el resultado del trabajo conjunto de la liga con jugadores y el sindicato de la NFL para desarrollar la programación que se va a dar en la Primera Semana de competición.

Además se consultó también con los dueños de los equipos que se encuentran en el comité de justicia social de la liga y el de diversidad laboral de la NFL.