Egan Bernal hace historia con el primer Tour de Francia para Colombia

El joven colombiano de 22 años, del equipo Ineos, acabó en la clasificación general final por delante de su compañero de formación Geraint Thomas, campeón del Tour el año pasado y ahora segundo, y del holandés Steven Kruijswijk (Jumbo), que fue tercero.

AFP.

💛 @Eganbernal and his family share the emotion as he crosses the line.💛 Egan Bernal retrouve sa famille dès la ligne passée pour partager son émotion.#TDF2019pic.twitter.com/mUiWUFEARN