Drew Brees le pone fin a dos décadas de carrera en la NFL

Brees se retira como el líder de todos los tiempos de la liga de football americano en yardas aéreas con 80.358.

Su decisión, anunciada en las redes sociales, se produjo casi dos meses después de que los Santos fueran eliminados en los playoffs por Tom Brady y los campeones del Super Bowl 2021, los Tampa Bay Buccaneers.

"Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como un 'Santo', es hora de que me retire", dijo Brees en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Cada día, vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, mi equipo y la gran ciudad de Nueva Orleans.

La temporada 2020 fue la 15ª de Brees con los Saints. En 12 juegos de temporada regular, completó más del 70% de sus intentos de pase para 2.942 yardas, 24 touchdowns y seis intercepciones. Se perdió cuatro juegos después de sufrir múltiples fracturas en las costillas y un pulmón colapsado en noviembre pasado.

Brees dijo que luchar contra las lesiones y las incertidumbres de la pandemia de covid-19 hicieron que la temporada fuera especialmente gratificante.

Su publicación de Instagram incluyó un video con sus cuatro hijos, quienes dijeron: "Después de 15 años con los Saints y 20 años en la NFL, nuestro papá finalmente se jubilará. ¡Para que pueda pasar más tiempo con nosotros!".

Brees agregó: "Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!".

Brees terminó su carrera con un récord de 172-114 como mariscal de campo titular en temporada regular y de 9-9 en los playoffs. Llevó a los Saints a ganar el Super Bowl del 2010 contra los Indianapolis Colts y fue elegido el MVP del partido.

Lanzó más de 5.000 yardas en una temporada cinco veces diferentes, algo que ningún otro mariscal de campo ha hecho más de una vez.

"Felicidades a mi amigo por una carrera increíble", tuiteó Tom Brady. "¡Gracias por la inspiración y la dedicación dentro y fuera del campo! Esperamos ver lo que sigue a Drew Brees".

