Djokovic pasa a cuartos, Federer elimina a Bautista y Del Potro se lesiona

Sufriendo y en un partido a tres sets Federer puso fin a las esperanzas de Bautista en Shanghái tras ganar el partido de octavos de final, un encuentro en el que el español brilló y se lo puso complicado al segundo mejor tenista del mundo.

El suizo necesitó una hora y 52 minutos para doblegar al castellonense, 28 en el ránking mundial, por 6-3, 2-6 y 6-4 y se enfrentará en cuartos con el japonés Kei Nishikori, número 12 del mundo, quien consiguió hoy ganar al estadounidense Sam Querrey.

Aunque estuvo cerca, Bautista no consiguió repetir la gesta conseguida en 2016 cuando fue finalista del torneo después de eliminar en semifinales a Novak Djokovic y perder después contra Andy Murray.

Con la eliminación de Bautista, España se queda sin representantes en el torneo más importante de tenis de Asia después de que fueran eliminados Pablo Carreño, Albert Ramos y Feliciano López.

El otro gran favorito para ganar la competición, el serbio Novak Djokovic (tercero del mundo) consiguió hoy su pase tras haber ganado al italiano Marco Cecchinato por 6-4 y 6-0 y mañana se enfrentará contra el sudafricano Kevin Anderson, número 8 del mundo.

El serbio consiguió así su decimoquinta victoria consecutiva en pista dura y le pagó al italiano, número 21 del mundo, su derrota del pasado mes de junio, cuando perdió contra él en los cuartos de final del Roland Garros.

Aunque a Djokovic le costó entrar en el partido y cometió algunos fallos en el primer set, entre ellos la pérdida de varias bolas de break, en el segundo parcial se mostró implacable y no le dejó anotar un solo punto al italiano.

El de Shanghái es un torneo clave para el serbio ya que, al no haberlo jugado el año pasado, sumará puntos para acercarse a su gran reto de la temporada, alcanzar el número uno del mundo ocupado por el español Rafael Nadal, ausente de este torneo.

De proclamarse ganador, automáticamente sobrepasaría en el ránking a Federer. Los dos cabezas de serie del torneo no se enfrentarían hasta la final del próximo domingo ya que figuran en partes diferentes del cuadro.

Después de meses de recuperación debido a una lesión del codo, de la que tuvo que ser operado, y de una bajada en su nivel de juego que le hizo caer en el ránking, Djokovic ha ganado este año Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1.000 de Cincinnati.

No fue un buen día para el argentino Juan Martín del Potro, quien tuvo que retirarse en mitad del partido contra el croata Borna Coric tras caerse y hacerse daño en una rodilla.

Según anunció el departamento de prensa del tenista en un comunicado, se hará estudios en los próximos días para determinar el grado de la lesión y descansará, antes de decidir cuál será el resto de su calendario.

"Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona", dijo el jugador en el comunicado.

Tras la caída, Del Potro perdió el primer set 7-5 ante el número 19 del mundo y, pese a que intentó volver a jugar con un vendaje, decidió finalmente retirarse en el arranque del segundo parcial.

Del Potro se va de China también con una fuerte gripe que ha minado su juego durante los últimos partidos pero tras haber logrado clasificarse matemáticamente, precisamente en Pekín, para las Nitto Finals ATP de Londres que reunirán a los ocho mejores tenistas del mundo.

El cuarto cabeza de serie del torneo, el alemán Alexander Zverev, consiguió por su parte clasificarse para cuartos tras vencer al australiano Álex de Miñaur por 6-1 y 6-4 y se enfrentará contra el británico Kyle Edmund.