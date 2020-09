Djokovic dice sentirse "triste y vacío" tras las descalificación del US Open

Relacionados Djokovic descalificado por dar un pelotazo a una jueza de línea

"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. He preguntado por la juez de línea y el torneo me ha dicho que gracias a Dios se encuentra bien", dijo el tenista en una publicación en sus redes sociales.

El número uno del mundo afirmó lamentar "extremadamente" haber causado tanto estrés de manera "tan involuntaria", y señaló que no iba a publicar el nombre de la afectada para respetar su privacidad.

Sobre su eliminación del Grand Slam neoyorquino, aseguró que va a trabajar para convertir su decepción en "una lección para mi crecimiento y mi evolución como jugador y como ser humano".

'Nole', que estaba visiblemente irritado en el momento del incidente y que lanzó la pelota después de que Carreño rompiera su servicio, también pidió perdón al US Open y a todos los asociados por su comportamiento.

"Estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por ser mi firme apoyo, y a mis fans por estar siempre ahí conmigo. Gracias y lo siento", zanjó.

Tras el incidente, en el que la juez de línea fue golpeada en el cuello con la pelota y que durante unos momentos tuvo visibles problemas para respirar, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) anunció en un comunicado que le sancionaba con la pérdida de todos los puntos y el dinero en metálico que había conseguido en el US Open.