Por AFP



El tenista serbio Novak Djokovic, N.1 mundial, aseguró este lunes que tiene "la intención de ir a Wimbledon" aunque el prestigioso torneo londinense no reparta puntos como sanción de la ATP por la medida de los organizadores de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos por el conflicto en Ucrania.

"Sí, tengo intención de ir a Wimbledon", respondió tajante Djokovic tras superar el partido de primera ronda de Roland Garros contra el japonés Yoshihito Nishioka (N.99).

Vigente campeón sobre la hierba londinense, 'Djoko' consideró un "error" la decisión del torneo contra los rusos y bielorrusos.

"Es una situación en la que nadie gana", insistió, lamentando que Wimbledon o la Federación Inglesa (LTA) no hayan buscado un acuerdo con los jugadores y jugadoras rusos y bielorrusos.

"Es Wimbledon o la LTA quien tomó esa decisión, pero me enteré hace unos días que había un documento con recomendaciones del gobierno británico para el All England Lawn Tennis Club (AELTC, organizador de Wimbledon) donde había varias opciones. No hablaron con nadie de la ATP ni con jugadores rusos o bielorrusos para tratar de encontrar un terreno de encuentro", afirmó Djokovic.

"Es una mala decisión, yo no la apoyo en absoluto", insistió.

"La WTA y la ATP propusieron a los jugadores y jugadoras rusos, bielorrusos o ucranianos jugar juntos exhibiciones en el marco del torneo cuyos beneficios habrían sido entregados a las víctimas en Ucrania. Pero Wimbledon nunca habló de ello", aseguró.

En respuesta a la decisión de Wimbledon, la ATP y la WTA decidieron no atribuir puntos durante la próxima edición del Grand Slam sobre hierba si la organización mantiene las exclusiones, lo que costará caro en particular a los jugadores que perderán los puntos del año pasado y no podrán marcar nuevos. Comenzando por el propio Djokovic.

"Yo voy a perder en total 4.000 puntos de Australia y de Wimbledon (...) Así que evidentemente eso me afecta muy negativamente", recordó el serbio, que había sido expulsado de Australia en el primer 'Grande' del año, y del que también era vigente campeón, por haberse negado a vacunarse del covid-19.