Djokovic, "muy feliz" de jugar en junio con Thiem, Zverev y Dimitrov

"He tenido a diferencia de muchos la oportunidad de entrenar casi todos los días porque estuve en una casa que tiene una cancha. Pero no lo he publicado en las redes para no causar la ira de algunos", declaró Djokovic en rueda de prensa en Belgrado.

"He entrenado en suelo duro y últimamente en tierra batida. Me siento bien, he estado activo. Claro, la intensidad ha sido menor porque no sé cuándo comenzarán las competiciones", indicó, y agregó que enfoca "con seriedad" el torneo que organiza.

Djokovic organizará del 13 de junio al 5 de julio un torneo regional con fines benéficos en varias ciudades de los Balcanes, que contará con la participación de estrellas como Dominic Thiem, Zverev o Grigor Dimitrov.

"Confío en que ellos también estarán motivados, echamos de menos nuestro trabajo, disfrutar del juego", indicó.

El torneo "Adria Tour" comenzará en Serbia (13 y 14 de junio), seguirá en Croacia (en la ciudad adriática croata de Zadar, 20 y 21), Montenegro (27 y 28), y concluirá en Bosnia-Herzegovina (Banja Luka, el 3 y 4 de julio, y Sarajevo, el 5 de julio).

Sin embargo, Djokovic señaló que aún no están cerrados los partidos en Montenegro y Bosnia-Herzegovina, ya que continúan las negociaciones con las federaciones de esos países.

"El torneo es de carácter benéfico, y todos los ingresos (...) irán a organizaciones humanitarias", dijo Djokovic, quien señaló que las estrellas llegan "gratis por mi buena relación con ellos y por el carácter humanitario" del torneo.

"Estoy muy agradecido porque podré recibirlos en mi ciudad natal", declaró Djokovic.

Aún se desconoce si los torneos se jugarán ante público, dependiendo de la situación epidemiológica en los países en los que tendrá lugar.

El torneo pretende recaudar fondos para diferentes proyectos humanitarios en la región y al mismo tiempo ayudar a los tenistas a recuperar la forma y el ritmo competitivo, tras haber estado apartados de la cancha por la pandemia del coronavirus.

"Adria Tour" se jugará en tierra batida, ya que la mayoría de las canchas en la región es esa, según Djokovic.

La serie de torneos se jugará según el sistema "Round Robin", de todos contra todos, en dos grupos de cuatro jugadores cada uno, y las finales se disputará entre los dos mejores.

Djokovic jugará en todos los torneos, así como posiblemente Dimitrov, mientras que Thiem y Zverev participarán en algunos de ellos.