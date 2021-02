Djokovic derrota a Karatsev y jugará su novena final del Open de Australia

Por AFP



El número uno mundial Novak Djokovic, visiblemente liberado de sus dolores abdominales, derrotó fácilmente este jueves al ruso Aslan Karatsev (114º del mundo y salido de las calificaciones), por 6-3, 6-4, 6-2, por lo que jugará el domingo su novena final del Open de Australia, donde buscará su noveno título.

"No me había sentido tan bien en todo el torneo, me sentí superbien, nada de dolor, es mi mejor partido hasta ahora. Esto llega en buen momento, estoy encantado de sentirme así", comentó el serbio.

'Djoko' se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal, programada el viernes, que opone al ruso Daniil Medvedev (4º) y al griego Stefanos Tsitsipas (6º).

Karatsev, procedente de las calificaciones y que disputaba su primer torneo de Grand Slam, trató de agarrarse al partido, pero sin suponer en ningún momento una amenaza real para Djokovic.

Este último pudo apoyarse especialmente en su servicio cada vez que se encontró en una situación incómoda (17 aces).

De esa forma, en el segundo set salvó dos bolas que habrían permitido a Karatsev igualar 5-5. Finalmente fue el serbio el que se apuntó el juego y el set.

En el tercer set, Djokovic rompió el servicio de su rival desde el primer juego y parecía encarrilar el partido hacia un final rápido.

Pero el ruso no bajó los brazos y con golpes potentes y precisos castigó a su rival y se colocó 2-2.

Fue un espejismo, pues el serbio encadenó cuatro juegos consecutivos.

Luego de haber estado al borde del abandono en tercera ronda ante Taylor Fritz debido a sus dolores abdominales, 'Djoko' estará en la final del domingo, donde buscará un 18º 'Grande' para acercarse a dos de sus grandes rivales Roger Federer (ausente en Melbourne) y Rafael Nadal (eliminado en cuartos).

"Ahora tengo dos días, hablaré con mi equipo, seguramente entre uno de los dos próximos días, probablemente el sábado. Recuperar es mi prioridad en este momento (...) ahora se trata de reunir la energía suficiente para el partido más importante", afirmó Djokovic, quien no sabe lo que es perder una final en Melbourne.

"No tengo absolutamente ninguna preferencia", afirmó. "Medvedev es probablemente el que está jugando a un nivel más alto estos tres, cuatro últimos meses", consideró Djokovic, confesando que presenciaría esa semifinal.

"Entre ellos dos son siempre partidos de una muy alta intensidad. Compraré palomitas y a disfrutar", añadió.

Karatsev, por su parte, después de su extraordinario recorrido en el Abierto de Australia donde eliminó al 9º del mundo Diego Schwartzman, el 19º Félix Auger-Aliassime y el 21º Grigor Dimitrov (aunque mermado éste físicamente), dará un salto cualitativo en la clasificación ATP este lunes y se acercaría al Top-40.