El británico, número 132 del mundo, tardó tres horas y 46 minutos en vencer la resistencia de Schwartzman, de 29 años, sobre el pasto del All England Club londinense.

En 2021 y 2019 (en 2020 no hubo torneo debido al covid), el tenista de Buenos Aires había llegado hasta la tercera ronda del Grand Slam inglés.

✅ Best Grand Slam result ✅ Into the third round Wild card @Liambroady seals a stunning five-set victory against Diego Schwartzman#Wimbledonpic.twitter.com/xgykb1plOA