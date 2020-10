Diego Salgado se pone 'ok' para el Mundial de Surf

"Solo tengo unos días de haber llegado a California, donde estaré entrenando hasta que mi nuevo arsenal de tablas esté listo, esto podría durar unas semanas; después regresaré a Panamá para seguir preparándome", destacó Salgado.

El surfista se siente confiado de que será uno de los integrantes del equipo panameño que irá al Mundial, que se desarrollará en la playa El Sunzal de El Salvador, entre el 8 al 16 de mayo de 2021.

Mientras esto llega, Salgado no quiere dejar nada a la suerte, así que en su visita a San Diego (California) encargó cuatro nuevas tablas para entrenar, las mismas que pondrá a prueba tan pronto retorne a Panamá para surfear sobre las olas en su natal Santa Catalina de Veraguas, muy parecidas a las del Mundial.

"Sí, definitivamente me veo dentro de la selección panameña, pues me encuentro en el segundo lugar del actual ranking nacional", destacó Salgado, al valorar sus posibilidades. Además, agregó que "he tenido excelentes actuaciones en eventos internacionales, tengo siete títulos nacionales y me considero con bastante experiencia para enfrentar este reto del mundial".

Panamá competirá con un equipo de tres hombres, tres mujeres y un sustituto en la cita salvadoreña, la cual pone en juego cinco cupos masculinos y siete femeninos para las Olimpiadas de Tokio.

"Tenemos chance matemáticamente de clasificar a las Olimpiadas, solo hay que enfocarse en cada serie y llegar lo mas lejos posible”, advirtió Salgado, quien está en constante comunicación con Giovanni Greco, coach de la selección nacional de la Asociación Panameña de Surf, para las correcciones de técnica.

También reveló que la ola de la playa donde vive y practica todos los días, la famosa Santa Catalina como él la llama, es muy parecida a la ola del Mundial en El salvador. "La ola de El Zunsal la he surfeado desde 1996, la conozco muy bien y he obtenido resultado, como el tercer lugar en el Latinoamericano hace un par de años, me siento muy cómodo en esa ola", comentó.

Su experiencia es un handicap que juega a su favor y que le ayuda para conocer cómo puede impresionar a un juez. Salgado señaló que las maniobras más valoradas por los jueces son las radicales, aquellas que se realizan con fluidez, fuerza y estilo.

El aspirante al Mundial reveló que se ha mantenido entrenando y surfeando en Santa Catalina, pese a la cuarentena que se impuso para evitar la rápida propagación del nuevo coronavirus, que mantenía las playas cerradas.

"Mi meta es llegar siempre al nivel más alto, tanto físicamente como mentalmente, para obtener los mejores resultados. Primero estoy pensando en hacer un buen papel en El Salvador, vamos paso por paso", dijo Salgado sobre sus aspiraciones olímpicas. "Estoy enfocado en mis entrenamientos para el mundial".

Sobre sus proyectos personales, dijo que actualmente se encuentra sin patrocinador y que se su escuela de surf la retomará el próximo año.

Salgado es uno de los nueve atletas que la Asociación Panameña de surf preseleccionó, para prepararse para futuras competencias.