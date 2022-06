Cuando su contrato de tres años con los Philadelphia Eagles fue oficializado en abril, el velocista de 27 años resumió su hoja de ruta en la prensa local: "El objetivo es correr en los Mundiales, ganar, luchar por el récord del mundo, y cuando terminen, ir a la concentración la semana siguiente" con Philadelphia.

Aunque el football americano le costó dos desgarros de ligamentos cruzados, en la rodilla derecha a comienzos de 2015 y después en la izquierda en septiembre de 2016, tras lo que no volvió a jugar.

"¿Soy capaz de recuperar mi nivel o incluso mejorarlo, quién sabe? Por el momento me siento muy bien. Es como montar en bicicleta, no se olvida. Cuando juego no siento diferencia con 2014 y 2016", explicaba hace unas semanas a World Athletics.

Mientras, Allen, en la élite de los 110 metros vallas desde 2016 pero que nunca subió a un podio mundial u olímpico, quiere corregir ese debe, después de ser quinto en los Juegos de Rio y cuarto en los de Tokio el pasado verano boreal.

Eagles WR Devon Allen ran a 12.84 in the 110m Hurdles.That's the 3rd fastest time ever — just .04 shy of the World Record.