Davidovich abandona ante Tsitsipas en cuartos de Montecarlo por lesión

El griego jugará el sábado su sexta semifinal de un torneo con categoría Masters 1000 ante Daniel Evans (33º), que el jueves ya eliminó a Novak Djokovic.

El británico extendió su racha este viernes al batir al belga David Goffin (15º), por 5-7, 6-3 y 6-4, en un duelo equilibrado.

Goffin, semifinalista en el Principado en 2017, cometió demasiados errores directos (47) y solo fue capaz de ganar dos de las 17 bolas de rotura que tuvo. Evans logró cuatro de las nueve que consiguió.

El británico de 30 años, que jugaba por primera vez un cuartos de Masters 1000, se cuela en semifinales, además en tierra batida, que no es su superficie preferida.

Antes la lesión de Davidovich impidió ver un buen espectáculo. "El nivel de juego era alto al principio, jugamos largos intercambios, la intensidad era elevada", dijo Tsitsipas.

Lesionado en el muslo izquierdo desde mediado el primer set (3-3), Davidovich recibió un masaje del fisioterapeuta pero decidió arriesgarse y volver a jugar.

Al volver a cancha el español logró la primera rotura del partido y se situó 4-3, con Tsitsipas cada vez más nervioso, incluso recibiendo un aviso por vocabulario inadecuado.

El griego supo enderezar el duelo y darle la vuelta. En la bola de set Davidovich intentó un saque de cuchara, pero Tsitsipas estuvo atento y acertó con un revés ganador.

"Me di cuenta de que se había lesionado. Tenía problemas en la pierna, pero no quería pensar en eso, intenté jugar como si no estuviera lesionado", añadió Tsitsipas.

"Pero había que hacer lo que había que hacer: obligarle a correr y trabajar en cada punto. Al final no estaba en condiciones de hacerme frente hasta el final", concluyó.

En la otra parte del cuadro, el noruego Casper Ruud (27º del mundo) eliminó en cuartos al defensor del título, el italiano Fabio Fognini (18º), por 6-4 y 6-3.

Ruud se enfrentará en semifinales al español Rafa Nadal (3º) o al ruso Andrey Rublev (8º), que disputan el último partido de cuartos de final.

- Cuartos de final - Individuales:

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) derrotó a Alejandro Davidovich (ESP) 7-5, 0-0 y abandono

Daniel Evans (GBR) derrotó a David Goffin (BEL/N.11) 5-7, 6-3, 6-4

Casper Ruud (NOR) a Fabio Fognini (ITA/N.15) 6-4, 6-3