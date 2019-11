Se pone en marcha la Copa Presidente Laurentino Cortizo Cohen

San Cristóbal (Chiriquí), Metetí (Darién), Maracaná (Panamá), Armando Dely (Colón), Proyecto Gol (Penonomé), Atalaya (Veraguas), Agustín Muquita Sánchez (Panamá Oeste) y Carmelo Cedeño (Las Tablas) serán las diferentes sedes del torneo intercolegial.

El Instituto Panameño de Deportes aportó nueve estadios en ocho provincias donde se realizaron los partidos de eliminatoria antes de llegar a la fase de grupos. Al igual que el apoyo con 3 dormitorios que alojarán a 108 estudiantes en el grupo que estará jugando en la provincia de Chiriquí.

El resultado del partido inaugural en la categoría sub 14 fue de IPT Don Bosco 1–0 C.E.B.G. B José Ortega, con gol de Lucas Guevara.

La próxima fecha al completo será el 18 de noviembre y los encuentros en la categoría sub 14 son: Nele Kantule vs C.E.B.G. Bilingüe Cucunati, C.E.B.G. Francisco de Miranda vs IPT México Panamá, C.E.B.G. Juan A. Henríquez vs Instituto Comercial Panamá, Instituto Rubiano vs Instituto Alfredo Cantón, Colegio Abel Bravo vs Instituto América, Colegio Pedro Pablo Sánchez vs C.E.B. El Tecal, Escuela Ángel María Herrera vs C.E.B.G. Federico Zúñiga, Escuela La Primavera vs Escuela Normal Juan de Arosemena, Rafael Antonio Moreno vs Colegio Rafael Quintero V., Colegio Pablo Emilio Corcen VS IPT Barú y C.E.B.G. El Empalme vs Colegio Petita Santos.

Mientras en la categoría sub 17 serán: IPT Kuna Yala vs IPT Zapayal, Artes y Oficios vs IPT México Panamá, Escuela Profesora Isabel H. Obaldía vs Instituto Comercial Panamá, Instituto Benigno Jiménez Garay vs IPT Chilibre, Instituto Simón Manuel Urbina vs IPT Louis Martinz, Colegio Moisés C. Ocaña vs IPT Fernando de Lesseps, IPTIA vs Federico Zúñiga, Instituto Urraca vs Colegio José B. Alvarado, IPTA Tonosí vs Colegio José D. Crespo, IPT Barú vs Instituto Puerto Armuelles y IPT Bocas del Toro vs Colegio Cerro Iglesias.