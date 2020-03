Comité Olímpico de Panamá participó en reunión digital con el COI

Esta es la primera reunión que el COI sostuvo con los Comités Olímpicos Nacionales (CONs) desde el anuncio del aplazamiento de los Juegos Tokio-2020. En la misma, el presidente Thomas Bach anunció la creación de la fuerza de trabajo denominada "Here we go" (Aquí vamos), la cual se encuentra trabajando enérgicamente para poder establecer una fecha definitiva para los Juegos Olímpicos y todo lo que involucra esta fecha final.

También, se anunció que los sistemas de acreditaciones, listas largas de inscripción y demás temas relacionados con los JJOO han sido congelados hasta que se establezca una fecha determinada.

Los Sistemas de Clasificación

Una de las principales interrogantes que se dieron el pasado miércoles en la reunión del COP con atletas, entrenadores y federados fue sobre los sistemas de clasificación para los Juegos.

En cuanto a este tema, el COI estima que las competencias que han sido suspendidas por la crisis del COVID-19 se puedan realizar entre finales del 2020 e inicios del 2021.

A su vez, se confirmó que los atletas que ya han obtenido un cupo a los Juegos Olímpicos mantendrán su estatus de clasificados.

Becas y programas de Solidaridad Olímpica

Todas las becas de atletas y programas de Solidaridad Olímpica serán prolongadas hasta la fecha de realización de los Juegos Olímpicos Tokio-2020.

Palabras del presidente del COP

Amado agradeció a través de un video a los atletas que participaron el pasado miércoles en una reunión sostenida con el COP en la plataforma digital Zoom. “Sus inquietudes fueron una gran retroalimentación para nosotros”, mencionó. También brindó palabras de aliento para el esgrimista Arturo Dorati, quien el pasado jueves anunció que resultó positivo de COVID-19.

"Quiero mandarle un saludo especial a Arturo Dorati, a quien le mando mucha fuerza tanto a él, como a su familia y le deseo una pronta recuperación", comentó Camilo Amado.

El programa de entrenadores se mantiene

En conjunto con el Gobierno Nacional, en reuniones que se han sostenido en los últimos días, se ha decidido mantener el programa para apoyar a los entrenadores en estos difíciles momentos, a pesar de que las condiciones de entrenamiento en estos momentos no sean las ideales.

El presidente del COP cerró su mensaje con unas palabras de agradecimiento a los profesionales de la salud y la seguridad pública.

"Agradezco en nombre mío y del movimiento deportivo nacional a todos los trabajadores médicos y de seguridad todo el trabajo que hacen por ayudarnos a salir de esto."