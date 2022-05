El líder de la clasificación de pilotos firmó un crono de 1 minuto 19 segundos y 828 milésimas, superando en 79 milésimas a su compañero español Carlos Sainz y en 336 milésimas a su rival por el Mundial, el vigente campeón del mundo neerlandés Max Verstappen.

