Leclerc estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), mientras que justo por detrás partirán el neerlandés Max Verstappen (3º), líder del Mundial, y el español Carlos Sainz Jr (4º).

En la Q3, sesión en la que participan los diez pilotos más rápidos, Leclerc hizo este sábado un crono de 1:41.359, casi tres décimas más rápido que Pérez (1:41.641).

Es la cuarta 'pole' consecutiva para Leclerc y la sexta de ocho posibles del monegasco esta temporada, que sin embargo no ha traducido luego en victorias, ya que el mexicano ganó el último Gran Premio en Mónaco y Verstappen los dos anteriores (España y Estados Unidos).

A sixth @pirellisport Pole Position Award of the season for @Charles_Leclerc 👏Tyrrell P34 here we come! 😄#AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/0zdhwOFMRQ