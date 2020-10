El checo Cerny se impone en una etapa del Giro de Italia acortada

El neerlandés Wilco Kelderman conservó la 'maglia' rosa del líder la víspera de la última etapa de montaña y a dos días del final de la ronda italiana en Milán.

Cerny se impuso en solitario con una veintena de segundos de ventaja sobre el belga Victor Campenaerts al término de los 124 kilómetros, con una salida cambiada de Morbegno a Abbiategrasso.

Poco antes del inicio previsto en un primer momento, una mayoría del pelotón rechazó disputar los 258 km, una distancia muy larga en la tercera semana de carrera, aunque dos equipos invitados por los organizadores (Androni, Bardiani) estaban listos para pedalear.

En medio del caos y bajo la incesante lluvia, los corredores terminaron subiendo a los buses de los diferentes equipos para acudir al nuevo punto de salida.

